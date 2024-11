Idf conferma raid in Siria,'colpita jihad islamica palestinese'

L'esercito israeliano ha confermato di aver attaccato a Damasco edifici e centri di comando della jihad islamica palestinese, ''gruppo terroristico che agisce seguendo le istruzioni dell'Iran e opera in Siria con la copertura del regime''.

"Gli attacchi rappresentano un colpo significativo per il gruppo terroristico palestinese con sede nella Striscia di Gaza e per i suoi miliziani", ha detto l'Idf aggiungendo che la jihad islamica ha condotto l'attacco del 7 ottobre insieme con Hamas, e i suoi operativi sono coinvolti nel lancio di attacchi contro Israele dal Libano, insieme con Hezbollah.



