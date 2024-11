Israele apre il valico di Kissufim, camion con aiuti a Gaza

Il nuovo valico di Kissufim tra Israele e la Striscia di Gaza meridionale è stato aperto per la consegna di aiuti umanitari ai palestinesi, così come era stato annunciato nei giorni scorsi. Lo rende noto il coordinatore delle attività governative nei territori (Cogat) del ministero della Difesa spiegando che il valico è stato aperto "in conformità con le direttive del livello politico e come parte dello sforzo e dell'impegno per aumentare la quantità e le rotte degli aiuti alla Striscia di Gaza". I camion carichi di cibo, acqua, attrezzature mediche e attrezzature per i rifugi nella parte meridionale e centrale di Gaza sono passati attraverso il nuovo valico dopo essere stati ispezionati dalle autorità al valico di Kerem Shalom.



