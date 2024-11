Cooperazione organizza attività ricreative per bambini Libano

La fondazione Avsi, che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo in 42 paesi, con il supporto dell'Agenzia italiana per la cooperazione (Aics) sta realizzando attività ricreative dedicate ai bambini sfollati in 7 rifugi nel distretto di Sidone in Libano, a 40 chilometri da Beirut.

Il programma di interventi è organizzato in collaborazione con l'associazione Al Moasat e gli scout nazionali. Al Moasat è un'associazione sociale, culturale, medica, educativa, di formazione al servizio della comunità locale. Fornisce sostegno alla comunità attraverso servizi umanitari, nonché supporto psicosociale per la protezione dei minori e la violenza di genere, e sessioni di workshop di sensibilizzazione su questioni comunitarie. L'Associazione adotta una politica di non discriminazione per i suoi beneficiari in base al genere, alla razza e alla religione.



