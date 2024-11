Hamas, il Qatar non ci ha chiesto di lasciare Doha

"Non abbiamo nulla per confermare o smentire quanto affermato da una fonte diplomatica non identificata e non abbiamo ricevuto alcuna richiesta di lasciare il Qatar". Lo ha reso noto un funzionario di Hamas a Doha.

Secondo la fonte a cui si riferisce Hamas, il Qatar ha informato sia la fazione palestinese che Israele che "finché entrambe le parti si rifiuteranno di negoziare un accordo in buona fede" su Gaza, Doha "non potrà continuare a svolgere il ruolo di mediatore", e quindi "l'ufficio di Hamas non serve più". La stessa fonte non ha comunque chiarito se l'ufficio sarebbe stato chiuso.



