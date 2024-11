Iran, 'studentessa seminuda sottoposta a cure mediche'

La studentessa iraniana, arrestata per essersi parzialmente spogliata nel campus universitario, dopo essere stata molestata dagli agenti per non aver osservato il codice di abbigliamento islamico, è stata sottoposta a cure mediche: lo ha dichiarato la portavoce del governo Fatemeh Mohajerani al quotidiano Ham-Mihan. Il video che circolava sui social mostrava che Ahou Daryaei era stato presa con violenza da agenti in borghese e portata via in un luogo sconosciuto.La portavoce ha anche affermato che non è stato aperto alcun fascicolo giudiziario perché l'amministrazione considera l'incidente un problema sociale e non di sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA