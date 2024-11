Iran, 'non cerchiamo tensioni ma abbiamo diritto di difenderci'

"A differenza di Israele, l'Iran non è alla ricerca di tensioni ma si riserva il pieno diritto di difendersi, in base alla Carta delle Nazioni Unite". Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in una conferenza stampa congiunta con l'omologo pachistano, Mohammad Ishaq Dar, a Islamabad, aggiungendo che l'Iran risponderà all'"aggressione" israeliana del 26 ottobre, a tempo debito e in modo appropriato, secondo quanto stabilito dalle autorità iraniane.

Secondo quanto riferisce la Tv di Stato, Dar, da parte sua, ha condannato il proseguimento delle azioni militari israeliane nella regione e il suo attacco all'Iran, e ha messo in guardia rispetto alle loro conseguenze nella regione mediorientale.

Durante la visita, Araghchi ha anche tenuto colloqui con il capo di stato maggiore dell'Esercito pakistano, Syed Asim Munir Ahmed Shah, discutendo di questioni bilaterali, tra cui la difesa reciproca, la cooperazione militare e gli ultimi sviluppi nella regione.



