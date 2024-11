Due persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite in seguito ai raid aerei israeliani delle ultime ore sul quartiere Ain el-Remmaneh di Beirut, nella periferia sud-orientale della capitale libanese: lo riferiscono i media locali, come riporta Al Jazeera.

Si tratta dei primi attacchi israeliani contro Beirut in quasi una settimana.



