Usa, Israele non mantiene promessa su aiuti a nord di Gaza

"Gli Usa hanno chiarito al premier Benyamin Netanyahu che a un anno dall'inizio di questo conflitto Israele deve affrontare la catastrofica crisi umanitaria a Gaza. Gli Usa respingono qualsiasi tentativo israeliano di far morire di fame i palestinesi e le parole di Israele devono essere accompagnate da azioni sul campo". Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu Linda Thomas-Greenfield in Consiglio di Sicurezza. "Gli Usa hanno affermato chiaramente che Israele deve consentire l'ingresso di cibo, medicine e altre forniture in tutta Gaza, in particolare nel nord" ma "al momento, questo non sta accadendo".



