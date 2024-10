L'esercito israeliano (Idf) ha rilevato questa mattina nel suo spazio aereo un drone lanciato dallo Yemen dopo che le sirene d'allarme erano risuonate ad Ashkelon, nel sud del Paese.

Il drone, ha aggiunto l'Idf in un comunicato pubblicato su Telegram, è caduto in uno spazio aperto nella zona e non sono stati segnalati feriti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA