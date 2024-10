La Knesset ha approvato con una maggioranza di 87 a 9 un altro disegno di legge contro l'Unwra, in base alla quale Israele romperà tutti i legami con l'agenzia, le autorità non collaboreranno con essa e non avrà diritto alle concessioni di cui ha goduto finora. Lo riportano i media israeliani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA