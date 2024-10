Media, Israele ha avvertito l'Iran dell'attacco tramite terzi

Israele ha inviato venerdì un messaggio all'Iran prima dei suoi attacchi, avvertendo Teheran di non rispondere. Lo scrive Axios citando tre fonti e sottolineando che il messaggio israeliano era un tentativo di prevenire un'escalation più ampia.

Il messaggio israeliano è stato trasmesso agli iraniani tramite diverse terze parti, hanno detto le fonti. "Gli israeliani hanno chiarito agli iraniani in anticipo cosa avrebbero e non avrebbero attaccato", ha detto una fonte. Uno dei canali è stato il ministro degli Esteri olandese Caspar Veldcamp, ha detto una fonte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA