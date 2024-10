Idf, Iran pagherà un prezzo alto se risponderà all'attacco

L'esercito israeliano ha affermato che l'Iran "pagherà un prezzo elevato" se inizierà un nuovo ciclo di escalation dopo che Israele ha effettuato attacchi aerei in Iran. "Se il regime in Iran dovesse commettere l'errore di iniziare un nuovo ciclo di escalation, saremo obbligati a rispondere. Il nostro messaggio è chiaro: tutti coloro che minacciano lo Stato di Israele e cercano di trascinare la regione in un'escalation più ampia pagheranno un prezzo elevato", ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari.



