In Libano oltre 500.000 hanno attraversato il confine siriano

(ANSA-AFP) - BEIRUT, 25 OTT - Le autorità libanesi hanno affermato che più di mezzo milione di persone, per lo più siriani, sono entrate in territorio siriano da quando Israele ha iniziato a colpire pesantemente il Libano alla fine del mese scorso in guerra totale con Hezbollah.

Dal 23 settembre, il Libano "ha registrato l'ingresso di 348.237 cittadini siriani e 156.505 cittadini libanesi nel territorio siriano", si legge in una nota dell'unità libanese di gestione delle catastrofi. (ANSA-AFP).



