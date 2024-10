Curdi, almeno 12 civili uccisi in attacchi turchi in Siria

Almeno 12 civili sono rimasti uccisi negli attacchi turchi di ieri contro il Pkk in Siria. Lo riferiscono le forze curde.

I raid sono stati effettuati in seguito all'attentato contro la sede dell'Industria Aerospaziale in provincia di Ankara che ha provocato la morte di 5 persone e 22 feriti. L'attacco non è stato rivendicato, ma il governo turco ha attribuito la responsabilità al Pkk, il gruppo armato curdo che da oltre 40 anni è coinvolto in un conflitto con l'Esercito di Ankara.

"Nelle ultime ore... una nuova ondata di attacchi (turchi) nel nord e nell'est della Siria" ha ucciso 12 civili, tra cui due bambini, e ne ha feriti altri 25, si legge in una dichiarazione delle Forze democratiche siriane guidate dai curdi e sostenute dagli Stati Uniti.



