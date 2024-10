Sirene nel nord di Israele,intercettati droni e razzi dal Libano

Sirene di allarme hanno suonato stanotte nel nord di Israele e l'Aeronautica israeliana ha intercettato 'obiettivi aerei' e razzi. Lo annuncia l'Idf precisando che non si sono registrati feriti.

"In seguito alle sirene suonate alle 00:26 nell'area dell'Alta Galilea, l'Iaf ha intercettato un sospetto obiettivo aereo che attraversava dal Libano verso Israele. Le sirene hanno suonato per la possibilità di schegge cadute". Un altro 'obiettivo aereo', possibilmente un drone, è stato intercettato alle 0.51 nelle alture del Golan. "Il bersaglio è stato tracciato dall'Iaf ed è caduto in un'area aperta", aggiunge l'Idf.

Un altro allarme ha interessato intorno alle 4.50 la Galilea, Wadi Ara, HaCarmel, Haifa Bay e HaAmakim. "Sono stati identificati cinque razzi provenienti dal Libano che sono stati intercettati dall'Iaf", informa l'Idf.



