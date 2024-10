I media israeliani confermano, 'colpita la casa di Netanyahu'

I media israeliani confermano oggi che il drone lanciato dal Libano sabato scorso sulla casa di Benyamin Netanyahu a Cesarea ha effettivamente colpito la residenza privata del primo ministro israeliano. La censura militare, spiegano i siti online, ha autorizzato solo ora la pubblicazione della notizia, tanto che i media hanno pubblicato anche una foto che mostra i danni del drone sull'abitazione.

Nella foto pubblicata da Times of Israel si vedono alberi spezzati e una vetrata in frantumi, ma non crollata, che il sito israeliano indentifica come la finestra della camera da letto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA