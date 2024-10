Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato a Tel Aviv, nella sua undicesima visita in Israele dal 7 ottobre 2023, nel tentativo di raggiungere un cessate il fuoco a Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani ancora in mano a Hamas. Lo riferiscono i media internazionali.

Blinken vedrà il premier israeliano Benyamin Netanyahu e altri responsabili dello Stato ebraico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA