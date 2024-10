Lega Araba, 'Israele si ritiri subito dai territori palestinesi'

Il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, ha chiesto un "cessate il fuoco da subito" in Libano e a Gaza. Lo riporta al Jazeera, precisando che intervenendo ad un incontro a Beirut con le autorità locali, tra cui il premier uscente libanese Najib Mikati. Gheit ha poi ha sollecitato il "ritiro immediato di Israele da tutti i territori libanesi che ha occupato o in cui è penetrato" e l'attuazione della risoluzione Onu 1701.

Alla domanda se Hezbollah possa essere distrutto, Gheit ha risposto: "Non si può distruggere un'idea".



