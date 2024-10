Unifil, Idf ha demolito una torre di osservazione

L'Unifil afferma che l'esercito israeliano ha "deliberatamente" demolito una "torre di osservazione".

"Oggi - scrive l'Unifil in un comunicato - un bulldozer dell'Idf ha deliberatamente demolito una torre di osservazione e la recinzione perimetrale di una postazione Onu a Marwahin.

Ancora una volta, ricordiamo all'Idf e a tutti gli attori i loro obblighi di garantire la sicurezza del personale e delle proprietà delle Nazioni Unite e di rispettare l'inviolabilità delle sedi Onu in ogni momento. Ancora una volta, notiamo che violare una posizione delle Nazioni Unite e danneggiare i beni dell'Onu è una flagrante violazione del diritto internazionale e della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza. Inoltre, mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle nostre forze di pace, in violazione del diritto umanitario internazionale".

"L'Idf ha ripetutamente chiesto all'Unifil di abbandonare le sue posizioni lungo la Linea Blu e ha deliberatamente danneggiato le posizioni delle Nazioni Unite. Nonostante le pressioni esercitate sulla missione e sui nostri Paesi contributori di truppe, le forze di pace rimangono in tutte le posizioni. Continueremo a svolgere i nostri compiti di monitoraggio e di segnalazione".



