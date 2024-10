Idf ordina l'evacuazione di due quartieri a sud di Beirut

L'esercito israeliano ha ordinato ai civili che si trovavano in due quartieri al sud di Beirut, vicino a strutture che ha detto "appartenere a Hezbollah", di evacuare immediatamente, mostrando le strutture su due mappe e dicendo che l'esercito avrebbe presto "lanciato contro di loro una operazione" .

L'"avviso urgente" è stato emesso dal portavoce arabo dell'esercito Avichay Adraee e riguardava i quartieri di Haret Hreik e Hadath. "Vi trovate vicino a strutture e interessi affiliati a Hezbollah, contro cui l'Idf (le forze di difesa israeliane, ndr) opererà nel prossimo futuro", ha detto Adraee su Telegram. "Per la vostra sicurezza e quella dei vostri familiari, dovete evacuare immediatamente l'edificio e quelli adiacenti e allontanarvi da esso per una distanza non inferiore a 500 metri".

Avvertimenti simili hanno preceduto gli attacchi aerei israeliani nelle ultime settimane dopo che Israele ha intensificato la sua campagna contro Hezbollah sostenuto dall'Iran, che ha una roccaforte nella periferia meridionale della capitale libanese. Israele e Hezbollah, un alleato del gruppo militante palestinese Hamas, si sono scambiati colpi di arma da fuoco quasi ogni giorno attraverso il confine libanese sin dallo scoppio della guerra a Gaza l'anno scorso. Ma Israele ha intensificato bruscamente la sua campagna alla fine del mese scorso, lanciando devastanti attacchi aerei e schierando forze di terra. Da fine settembre, la guerra ha ucciso almeno 1.454 persone in Libano, secondo un conteggio dell'Afp delle cifre fornite dal ministero della Salute libanese.



