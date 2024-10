Ufficio Netanyahu, 'lanciato drone verso casa premier'

Il portavoce del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che "un drone è stato lanciato verso l'abitazione del premier a Cesarea", aggiungendo che "Netanyahu e la moglie Sara non erano nell'abitazione".

Un video è stato postato sui social da alcuni familiari degli ostaggi che stavano manifestando davanti all'abitazione del premier: le immagini mostrano diverse ambulanze e personale della sicurezza. La tv pubblica Kan ha fatto vedere il drone in arrivo nella zona.

Non è ancora chiaro se ad essere colpita sia stata la casa del primo ministro. I residenti hanno riferito di un forte boato ma le sirene dall'arme non sono scattate. Lo riferiscono i media israeliani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA