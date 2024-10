Corvetta tedesca Unifil abbatte un drone che si avvicinava

La corvetta tedesca "Ludwigshafen am Rhein", schierata come parte della forza Onu Unifil al largo delle coste libanesi, ha respinto un drone in avvicinamento. Il velivolo senza pilota è stato abbattuto in modo controllato da un sistema di difesa al largo delle coste libanesi intorno alle 7 di stamani, secondo quanto ha dichiarato alla Dpa un portavoce del Comando operativo delle forze armate tedesche a Berlino. Si tratta del primo incidente di questo tipo che coinvolge la corvetta negli ultimi tempi.

Il drone era ancora lontano dalle coste, ma vicino alla nave. I resti sono stati recuperati e verranno sottoposti a un'indagine.



