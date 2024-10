I Paesi del Golfo all'Ue, 'uno Stato palestinese per la pace'

E' necessario "rilanciare il processo di pace in Medio Oriente per rispondere alle aspirazioni del popolo palestinese di creare un loro Stato indipendente con Gerusalemme Est" come capitale "sulla linea del 1967: questa continua a essere l'unica possibilità per la sicurezza e la stabilità nella regione". Lo ha detto il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Nayef Falah Mubarak Al Hajraf, al vertice Ue-Golfo. "Da tempo abbiamo indicato l'importanza della de-escalation, con soluzioni politiche e dialogo diplomatico per evitare alla regione e al mondo una maggiore instabilità e distruzione", ha sottolineato.



