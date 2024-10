Macron a Netanyahu, 'Israele creato da una decisione dell'Onu'

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto oggi che il premier israeliano Benyamin Netanyahu "non deve sottrarsi alle decisioni dell'Onu", affermando che fu proprio una decisione Onu che "creò" lo stato di Israele. E' quanto hanno riferito alcuni partecipanti al Consiglio dei ministri di oggi, citando frasi del presidente.

"Netanyahu - avrebbe affermato Macron - non deve dimenticare che il suo Paese è stato creato da una decisione dell'Onu".

L'allusione è al voto del novembre 1947 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul piano di divisione della Palestina in uno stato ebraico e uno arabo. "E di conseguenza, non è il momento di sottrarsi alle decisioni dell'Onu".

Pronta la risposta di Netanyahu, che ha anche avuto una telefonata con il presidente francese: "Un promemoria per il presidente della Francia: non è stata la risoluzione delle Nazioni Unite a stabilire lo Stato di Israele, ma piuttosto la vittoria ottenuta nella guerra di indipendenza con il sangue di eroici combattenti, molti dei quali erano sopravvissuti all'Olocausto, compresi quelli del regime di Vichy in Francia", ha detto Netanyahu in una dichiarazione. Netanyahu, durante la telefonata con Macron, ha anche detto di essere contrario a un "cessate il fuoco unilaterale, che non cambierebbe la situazione della sicurezza in Libano", ha riferito l'ufficio del premier.



