Libano, 'colpito in un raid israeliano l'ospedale di Baalbek'

L'ospedale Murtada di Baalbek, nella valle orientale libanese della Bekaa, ha subito ingenti danni dopo essere stato colpito dagli attacchi aerei israeliani questa mattina, ha reso noto il capo del dipartimento ospedaliero del Ministero della Salute, Hisham Fawaz.

"Al momento è impossibile per i team di manutenzione raggiungere il sito, ma stiamo lavorando per riaprire al più presto l'ospedale in collaborazione con la sua amministrazione.

Sfortunatamente, questo scenario è diventato di routine ed è una situazione pericolosa", ha detto Fawaz parlando con l'emittente tv libanese Lbci.



