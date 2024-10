Idf, 4 soldati israeliani uccisi da drone Hezbollah a Binyamina

Quattro soldati israeliani sono morti nell'attacco Hezbollah con un drone lanciato su una base militare adiacente a Binyamina, nel nord del Paese. Lo ha detto l'esercito israeliano (Idf), precisando che altri 7 militari sono rimasti gravemente feriti. Tutti i feriti sono stati evacuati in ospedale e le loro famiglie sono state informate. "I loro nomi saranno resi noti in seguito. L'episodio è in fase di esame", aggiunge l'Idf.

Gli Hezbollah libanesi hanno poi minacciato Israele di altri attacchi se continuerà la sua offensiva in Libano.

Si è trattato dell'attacco più mortale avvenuto in Israele da quando Hezbollah e l'esercito israeliano sono entrati in guerra aperta il 23 settembre.



