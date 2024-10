A Gaza il secondo ciclo della campagna di vaccinazione antipolio

Comincia oggi a Gaza il secondo ciclo della campagna di vaccinazioni anti polio. "Rispettare le pause umanitarie specifiche per ogni area è fondamentale per consentire alle nostre squadre di raggiungere tutti i bambini e fornire i vaccini salvavita", scrive sul suo profilo X l'Ufficio regionale per Nord Africa e Medio Oriente dell'Unicef.

"Nel primo ciclo di vaccinazioni antipolio abbiamo raggiunto con successo il 90% dei bambini, nonostante il 75% della catena del freddo fosse distrutta. Il conflitto in corso e lo sfollamento provano che quando c'è la volontà si possono consegnare aiuti ai bambini a Gaza. Adesso il secondo ciclo ha inizio nelle aree ad alto rischio e poco salubri, dove la polio può diffondersi più facilmente. "Chiediamo il rispetto delle pause umanitarie specifiche per ogni area. Non possiamo permetterci un ritardo", avverte l'Unicef, che ritiene il successo di questo ciclo "fondamentale per proteggere bambini e comunità contro la malattia".



