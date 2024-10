Organizzazione Elnet, 'ecco la rete di Hamas in Europa'

L'European Leadership Network (Elnet), organizzazione che ha come fine il rafforzamento dei rapporti tra l'Europa e Israele, ha pubblicato quattro rapporti che intendono mostrare le attività di decine di organizzazioni e leader affiliati ad Hamas in diversi paesi europei, tra cui Regno Unito, Germania, Italia, Paesi Bassi e Belgio. Elnet ha identificato circa 30 organizzazioni e individui affiliati alla fazione islamica che operano in Europa. Il documento, articolato in quattro edizioni diverse, è stato anticipato da Il Giornale.

Tre persone - Majed Al-Zeer, Adel Doghman e Mohammad Hannoun - e una delle organizzazioni, l'Associazione di Solidarietà con il Popolo Palestinese (Abspp) in Italia, sono state confermate dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, attraverso l'Office of Foreign Assets Control (Ofac), come coinvolte nella raccolta fondi per Hamas in Europa.

I rapporti rivelano che i gruppi affiliati ad Hamas operano liberamente in Europa, nonostante Hamas sia designata come organizzazione terroristica dai governi europei e dall'Ue.

Mostrano che la rete affiliata ad Hamas in Europa ha chiuso tre organizzazioni designate come sostenitrici del terrorismo e trasferito le attività di raccolta fondi a nuove entità, molte delle quali prive di registrazione ufficiale.

Tra le organizzazioni individuate ci sono il "Palestinians in Europe Conference (Epc)", che ospita eventi annuali con oratori affiliati ad Hamas, e il "Consiglio Europeo Palestinese per le Relazioni Politiche (Eupac)", fondato da individui legati ad Hamas. Altre organizzazioni menzionate sono il "Palestinian Return Centre (Prc)" con sede nel Regno Unito, l'Abspp in Italia e il Vpnk in Germania.

I rapporti sottolineano anche figure chiave legate ad Hamas in Europa come Amin Abou Rashed, Zaher Birawi, Mohammad Hannoun e Majed Al-Zeer, che guidano molte di queste organizzazioni.

Elnet chiede ai governi europei di indagare e chiudere le organizzazioni affiliate ad Hamas che operano nei loro paesi, e incoraggia banche e istituzioni finanziarie a monitorare le attività finanziarie degli individui menzionati nei rapporti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA