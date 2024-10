Media, 40 feriti per drone Hezbollah nel centro di Israele

Decine di persone sono rimaste ferite, almeno 40 secondo i media israeliani che citano i soccorritori, alcune in modo grave, dopo che un drone di Hezbollah, proveniente dal Libano ha colpito l'area di Binyamina nel centro di Israele. Almeno tre persone sono in condizioni critiche. Ambulanze ed elicotteri dell'aeronautica militare stanno evacuando i feriti. Il drone avrebbe prima sparato un missile e poi si sarebbe schiantato. Nessun allarme è scattato e il sistema di difesa aerea non è entrato in funzione. L'Idf sta indagando sull'episodio.

La difesa aerea israeliana ha difficoltà a intercettare i droni rispetto ai razzi.



