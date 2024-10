'Almeno 3.100 bambini sotto i 5 anni uccisi a Gaza in un anno'

Almeno 3.100 bambini sotto i 5 anni sono rimasti uccisi a Gaza dall'ottobre dello scorso anno, mentre altri coetanei sono a rischio di grave malnutrizione a causa di un conflitto che sta distruggendo la vita dei bambini palestinesi sin dalla nascita. Lo afferma Save the Children.

Il ministero della Salute di Gaza ha recentemente pubblicato un elenco di persone la cui morte, avvenuta tra l'ottobre del 2023 e il 31 agosto scorso, è stata verificata. Tra i circa 34.000 nomi presenti nell'elenco, 11.300 sono bambini di cui il 30% aveva meno di 5 anni. Di questi circa 710 erano bambini di età inferiore ai 12 mesi, il 20% dei quali nati e uccisi durante la guerra. Altri 2.800 bambini uccisi devono ancora essere identificati. I Territori palestinesi occupati sono attualmente il luogo più letale al mondo per i bambini, che a Gaza devono affrontare una costante esposizione alla violenza e non hanno accesso a un'assistenza sanitaria adeguata. Secondo le organizzazioni umanitarie, nella Striscia, dove si registrano alti tassi di malnutrizione infantile, non riesce ad arrivare ben l'83% degli aiuti alimentari che sarebbero necessari, si legge nella nota di Save the Children.

Gli esperti dell'Onu hanno lanciato l'allarme sull'incombenza della carestia a Gaza ed è già stata segnalata la morte di numerosi bambini dovuta alla malnutrizione e alla fame. Anche gli operatori di Save the Children, che lavorano in un centro sanitario di base a Gaza, registrano un numero sempre più crescente di casi di malnutrizione infantile: su un totale di quasi 3.000 bambini sotto i 5 anni visitati, quasi il 20% soffriva di malnutrizione acuta moderata e quasi il 4% di malnutrizione acuta grave. Tuttavia, questa rischia di essere solo la punta dell'iceberg: le difficoltà nella raccolta e nella verifica dei dati nella Striscia a causa di problemi di sicurezza, di restrizioni di accesso e distruzione delle infrastrutture, rendono impossibile verificare il numero esatto dei soggetti a rischio o che soffrono già di malnutrizione.

"Quanto accaduto nell'ultimo anno ha distrutto le fondamenta stesse della vita a Gaza e minaccerà il futuro dei minori palestinesi per le generazioni a venire. È straziante vedere bambini così piccoli privati di ogni speranza. Infortuni che cambiano la vita, fame, crisi sanitaria ed educativa...

l'impatto cumulativo di tali danni, a tutti i livelli, non mette a rischio solo la vita dei bambini ogni giorno, ma anche il loro futuro", afferma Jeremy Stoner, direttore regionale di Save the Children per il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Europa dell'Est.

"Stiamo facendo tutto il possibile per rispondere ai bisogni dei più piccoli, continueremo a chiedere il rispetto dei diritti dei bambini e del diritto internazionale, per tutto il tempo necessario. Occorre un cessate il fuoco immediato e definitivo.

Ogni giorno senza cessate il fuoco diventa sempre più difficile aiutare i bambini a rimettere insieme i frammenti delle loro vite. Per migliaia di loro è già troppo tardi", ha aggiunto.





