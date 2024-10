'Netanyahu convoca per domani il gabinetto per l'ok sull'Iran'

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu convocherà domani un gabinetto di sicurezza sull'Iran.

Lo riferisce Axios, ricordando che secondo la legge israeliana il primo ministro ha bisogno di un voto del gabinetto per un'azione militare significativa che potrebbe portare a una guerra totale con Teheran.

La rappresaglia israeliana, hanno detto funzionari al sito, "sarà significativa e comprenderà probabilmente una combinazione di raid aerei contro obiettivi militari in Iran e attacchi sotto copertura, come quello che ha ucciso il leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran".



