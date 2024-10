Attacco con coltello a Hadera, è atto di terrorismo

La polizia israeliana ha affermato che l'accoltellamento di Hadera, nel centro di Israele, in cui sono rimaste ferite sei persone, due delle quali in modo grave, è stato un attacco terroristico. Lo riporta il Times of Israel.

La polizia afferma che un sospettato è stato localizzato e "neutralizzato", senza fornire ulteriori dettagli. L'attentatore ha accoltellato persone in quattro luoghi diversi ed è fuggito a bordo di un motorino. E' un trentaseienne residente nella città arabo-israeliana di Umm al-Fahm.



