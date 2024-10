Harris preoccupata, 'situazione umanitaria in Libano disastrosa'

"Il popolo libanese si trova ad affrontare una situazione umanitaria sempre più disastrosa. Sono preoccupata per la sicurezza e il benessere dei civili che soffrono in Libano e continuerò a lavorare per aiutare a soddisfare le loro esigenze". Lo scrive Kamala Harris su X.

"Per questo gli Stati Uniti forniranno quasi 157 milioni di dollari in assistenza aggiuntiva al popolo libanese per i bisogni essenziali come cibo, alloggio e acqua. Questo sostegno aggiuntivo porta l'assistenza totale degli Stati Uniti al Libano nell'ultimo anno a oltre 385 milioni", ha messo in evidenza Harris.



