Guterres, 'l'orribile attacco del 7/10 ha segnato le anime'

"L'orribile" attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele ha "segnato le anime": lo afferma il Segretario Generale dell'Onu, Antonio Guterres, in un video pubblicato su X per commemorare le vittime della strage.

Guterres è stato ripetutamente attaccato dai funzionari israeliani per le precedenti mancanze nel condannare adeguatamente i massacri di Hamas, le violenze sessuali ampiamente documentate di quel giorno e i successivi attacchi a Israele, tanto che il governo Natanyahu lo ha dichiarato "persona non grata" nel Paese mercoledì scorso.

Nel video, il numero uno dell'Onu menziona le violenze sessuali e sottolinea la sua condanna delle atrocità e della presa di ostaggi, compreso il rifiuto di Hamas di consentire le visite della Croce Rossa. Guterres ricorda "tutti coloro che sono stati brutalmente uccisi e hanno subito violenze indicibili, compresa la violenza sessuale, mentre stavano semplicemente vivendo la loro vita". E chiede ancora una volta il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, la fine della guerra e una soluzione al conflitto israelo-palestinese, sottolineando le "profonde sofferenze umane" che la guerra ha inflitto ai "palestinesi di Gaza e ora al popolo libanese".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA