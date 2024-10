Croce Rossa chiede 'rilascio immediato degli ostaggi a Gaza'

Il comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) ha chiesto il rilascio immediato senza condizioni degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas, nel primo anniversario del massacro del 7 ottobre. "Il fatto che così tante famiglie siano ancora separate dai loro cari dopo 12 mesi di conflitto è straziante: occorre fare ogni sforzo per riunire gli ostaggi alle loro famiglie", si legge nel messaggio della Croce rossa che ha anche chiesto che si possa accedere ai sequestrati per verificare le loro condizioni.

Il comitato ha aggiunto che tutte le parti devono "comportarsi con rispetto nei confronti di tutte le persone colpite dal conflitto: sono esseri umani con diritti e meritano protezione, aiuti umanitari e la possibilità di ricostruire le loro vite in sicurezza".



