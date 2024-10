La Casa Bianca sta lavorando per limitare la risposta israeliana all'attacco missilistico dell'Iran: funzionari Usa ed europei temono che danneggiare obiettivi economici di Teheran provocando un'escalation. Lo scrive il Washington Post specificando che il presidente Joe Biden sta cercando in tutti i modi di evitare una guerra totale in Medio Oriente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA