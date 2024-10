Idf, 50 razzi e 2 droni lanciati da Hezbollah contro la Galilea

Nelle ultime ore sono stati lanciati dal Libano più di 50 razzi e due droni verso il nord di Israele, ha fatto sapere l'Idf. Hezbollah ha sparato contro tutta la Galilea, in particolare 40 razzi sulla parte occidentale.

Al momento non ci sono notizie di feriti negli attacchi.

Intanto il portavoce dell'Idf in lingua araba ha rivelato che Hezbollah ha iniziato a utilizzare il valico di frontiera al Matsna, tra Siria e Libano, dopo che gli altri varchi usati dai miliziani per trasferire armi sono stati distrutti dagli attacchi aerei israeliani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA