Un anno di guerra in Medio Oriente, le date più significative

Ecco una scheda con le date salienti di un anno di guerra, a cominciare dall'assalto al territorio israeliano il 7 ottobre dello scorso anno in cui i terroristi di Hamas e di altri gruppi islamisti di Gaza hanno ucciso 1.200 persone tra civili e militari e rapito altre 250.

* 7 ottobre 2023 - In seimila, tra terroristi e civili palestinesi, abbattono la recinzione di confine con la Striscia di Gaza e assaltano il sud del territorio israeliano con pickup, auto, furgoni, moto, parapendii. Portandosi dietro migliaia lanciatori di razzi, kalashnikov, pistole, granate, bombe, coltelli.

* 11 ottobre - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu forma un governo di emergenza.

* 12 ottobre - Israele avverte la popolazione di evacuare il nord di Gaza.

* 23 ottobre - Nella notte Hamas rilascia due donne ostaggio, di 80 e 85 anni, rapite durante il massacro di Nir Oz.

* 27 ottobre - Israele lancia un'invasione di terra nella Striscia.

* 30 ottobre - Una soldatessa rapita e portata a Gaza viene liberata dall'Idf e dallo Shin Bet. Nella stessa giornata, il portavoce dell'esercito annuncia che le forze speciali hanno recuperato il corpo di Shani Louk, la ventenne di nazionalità tedesco-israeliana presa in ostaggio al festival Nova.

* 31 ottobre - Gli attacchi israeliani su Jabalya causano oltre 100 morti.

* 9 novembre - L'Idf fa irruzione nel quartiere di sicurezza di Hamas a Gaza, scoprendo un tunnel sotto l'ospedale al Shifa. Il gruppo yemenita filoiraniano Houthi sequestra una nave commerciale nel Mar Rosso.

* 24 novembre - Accordo Hamas-Israele per un cessate il fuoco temporaneo e la liberazione di oltre cento ostaggi in diverse giornate.

* 1 dicembre - Riprendono i combattimenti.

* 2 dicembre - Inizia la battaglia di Khan Younis.

* 15 dicembre - I rapiti Yotam Haim, Samer Fouad al-Talalka e Alon Lulu Shamriz vengono uccisi per errore dall'Idf durante una battaglia.

* 2 gennaio 2024 - Saleh al-Arouri, vice capo dell'ufficio politico di Hamas e comandante dell'ala militare in Cisgiordania, viene ucciso in un attacco mirato a Beirut.

* 9 gennaio - Hezbollah attacca la base del Comando Nord a Safed. Nello stesso giorno, Ali Hossein Barji, comandante dell'unità aerea di Hezbollah nel sud del Libano, viene ucciso.

* 11 gennaio - Il Sudafrica presenta un caso di genocidio contro Israele davanti alla Corte dell'Onu.

* 3 febbraio - Israele annuncia l'inizio dell'avanzata su Rafah, dichiarando la "vittoria" a Khan Younis.

* 9 febbraio - Netanyahu ordina l'evacuazione della popolazione da Rafah.

* 12 febbraio - L'Idf libera due ostaggi israeliani nell'operazione Yad Zahav a Rafah.

* 11 marzo - L'Idf uccide Marwan Issa, vice di Muhammad Deif e numero 3 di Hamas nella Striscia di Gaza.

* 1 aprile - Sette operatori umanitari vengono uccisi in un attacco aereo israeliano a sud di Deir el-Balah. Nello stesso giorno, l'edificio del consolato iraniano a Damasco viene colpito: muoiono Mohammad Reza Zahedi, comandante della Forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, e il suo vice Mohammad Hadi Rahimi.

* 7 aprile 2024 - L'Idf ritira tutte le forze di terra da Gaza, ad eccezione della Brigata Nahal.

* 13 aprile - L'Iran lancia un attacco contro Israele, il primo diretto della storia, come ritorsione del raid su Beirut del primo aprile.

* 6 maggio - Inizia la battaglia di Rafah.

* 8 giugno - Le forze israeliane liberano quattro ostaggi catturati il 7 ottobre, ma il capo delle forze speciali di salvataggio, Arnon Zamora, muore per le ferite riportate.

* 13 luglio - L'esercito israeliano uccide a Gaza il numero due di Hamas, Mohammed Deif, capo dell'ala militare, e il suo vice Rafe Salama.

* 30 luglio - Israele uccide Fuad Shukr, comandante militare di Hezbollah e consigliere di Nasrallah, in un attacco a Beirut.

* 31 luglio - Il capo politico di Hamas all'estero, Ismail Danyeh, viene ucciso mentre è ospite a Teheran.

* 19-20 agosto - L'Idf trova i corpi di sei rapiti in un tunnel a Khan Younis. * 25 agosto - Israele lancia un massiccio attacco preventivo contro Hezbollah in Libano.

* 27 agosto - L'esercito salva il rapito beduino Kaid Farhan Alkadi in un tunnel nel sud di Gaza.

* 31 agosto - L'Idf recupera i corpi di sei ostaggi uccisi in un tunnel sotterraneo vicino a Rafah.

* 17 settembre - Migliaia di cercapersone esplodono in Libano e in misura minore in Siria uccidendo o ferendo centinaia di esponenti di Hezbollah in un'operazione ampiamente attribuita ad Israele.

* 18 settembre - Ad esplodere sono i walkie talkie dei miliziani sciiti.

* 27 settembre - Un potente attacco israeliano con bombe anti bunker uccide a Beirut il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah.

* 30 settembre - Il ministero della Sanità di Hamas quantifica in 41.615 le vittime palestinesi nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra, senza però fare distinzioni tra civili e miliziani uccisi.

