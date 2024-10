Tutti i voli in Iran sono stati cancellati fino alle 17:00 ora locale di domani (le 15:30 in Italia). Lo ha detto il portavoce dell'organizzazione per l'aviazione civile iraniana, come riferisce Etemad.

Lo spazio aereo iraniano era stato chiuso già ieri notte durante l'attacco missilistico della Repubblica islamica contro Israele.



