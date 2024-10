Pasdaran, 'attacco in risposta all'uccisione di Nasrallah'

"Abbiamo preso di mira il cuore dei territori occupati oggi in risposta all'assassinio del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah e di un comandante di alto rango della forza Quds, Abbas Nilforoushan, da parte di Israele". Lo hanno reso noto le Guardie della Rivoluzione iraniane in una nota. I Pasdaran hanno messo in guardia da "attacchi devastanti" se Israele dovesse rispondere.

Nella loro rivendicazione del lancio di missili contro Israele, i pasdaran hanno fatto sapere che l'attacco è una "una rappresaglia per diversi omicidi compiuti dal nemico sionista", citando, oltre al leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ucciso a Beirut la settimana scorsa, anche il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ucciso a Teheran il 31 luglio scorso, riferisce Isna. "Gli attacchi, che sono stati condotti con l'approvazione del Consiglio supremo della sicurezza nazionale, sono supportati dall'esercito dell'Iran e dal ministero della Difesa", aggiungono i Guardiani della Rivoluzione. Sui social media sono stati pubblicati diversi video che mostrano il lancio di missili dalle città di Teheran, Karaj, Tabriz, Arak, Isfahan, Kermanshah e Shiraz.



