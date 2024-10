Guterres parla con premier Libano, nuovo appello a tregua

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres è "estremamente preoccupato" per l'escalation del conflitto in Libano, "chiede un cessate il fuoco immediato" e sottolinea che "una guerra totale deve essere evitata a tutti i costi e la sovranità e l'integrità territoriale del Libano devono essere rispettate". Il portavoce Stephane Dujarric ha fatto sapere in una nota che Guterres ha parlato questa mattina con il premier libanese Najib Mikati, e gli ha detto che l'intero sistema Onu nel paese "è mobilitato per assistere tutti coloro che sono nel bisogno".



