Katz, cessate il fuoco in Libano solo con disarmo Hezbollah

"L'unico modo accettabile per Israele di cessare il fuoco (in Libano, ndr) è spostare Hezbollah a nord del (fiume, ndr) Litani e disarmarlo": lo ha detto alla tv pubblica israeliana Kan il ministro egli Esteri israeliano Israel Katz, come riporta Al Jazeera.

Per un cessate il fuoco in Libano è necessaria anche l'attuazione di tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto: "Finché ciò non avverrà, Israele continuerà le sue azioni per garantire la sicurezza dei cittadini israeliani e il ritorno dei residenti del nord alle loro case".



