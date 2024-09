Israele bombarda Beirut Fonte Hezbollah: 'Nasrallah non è raggiungibile'

L'esercito israeliano (Idf) ha lanciato l'attacco pochi minuti dopo il discorso del premier Benyamin Netanyahu all'assemblea dell'Onu a New York.

Obiettivo, non dichiarato ufficialmente, il leader del partito di Dio - Nasrallah - da anni più che una spina nel fianco per Israele. Secondo Channel 12, il feroce nemico di Israele è stato colpito, ma non ci sono conferme. In precedenza, altre fonti vicine a Hezbollah avevano assicurato che "sta bene".

Successivamente, però, un funzionario israeliano ha detto al Jerusalem Post che "è difficile credere che (Nasrallah) ne sia uscito vivo", riferendosi al massiccio raid aereo di ieri sera sul quartier generale centrale di Hezbollah a Beirut. Il funzionario ha confermato che il leader del movimento armato sciita era uno degli obiettivi dell'attacco.



