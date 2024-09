Netanyahu rinvia a domani partenza per gli Usa

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha rinviato a domani la partenza per gli Stati Uniti per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce il suo ufficio.

"Il primo ministro Netanyahu partirà per il suo discorso all'ONU domani (giovedì), invece che stasera, e tornerà sabato sera", ha reso noto il suo ufficio. "Durante il giorno, il primo ministro terrà delle consultazioni per discutere della continuazione degli attacchi in Libano", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA