Macron, 'Israele cessi l'escalation in Libano'

"Non possiamo avere una guerra in Libano, ecco perchè chiediamo a Israele di cessare questa escalation, e a Hezbollah di porre fine al lancio di missili contro Israele". Lo ha detto all'Assemblea Generale Onu il presidente francese Emmanuel Macron. "La Francia chiede che tutti rispettino gli obblighi lungo la Blue Line. Agiremo per far si' che sia sentita una voce diplomatica, essenziale per risparmiare i civili e prevenire una conflagrazione regionale", ha detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA