Gli Usa approvano la vendita di nuovi missili Stinger all'Egitto

Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di missili per 740 milioni di dollari all'Egitto, che è diventato un partner sempre più stretto di Washington durante la crisi di Gaza. Il dipartimento di Stato ha informato il Congresso che ha dato il via libera alla vendita di 720 Stinger per "migliorare la sicurezza di un Paese amico che continua ad essere una forza importante per la stabilità politica e la crescita economica del Medio Oriente" Quando Joe Biden è entrato in carica nel 2021 aveva promesso una linea più dura nei confronti dell'Egitto per le preoccupazioni sui diritti umani, ma la sua amministrazione ha continuato a fornire armi al Cairo. Il segretario di Stato Antony Blinken ha visitato il Paese la settimana scorsa e ha ringraziato il governo egiziano che insieme al Qatar ha lavorato con Washington per mediare un cessate il fuoco nella guerra di Gaza.



