Libano, Cina condanna 'attacchi indiscriminati contro i civili'

Pechino ha espresso sostegno al Libano e ha condannato quelli che ha definito "attacchi indiscriminati contro i civili" da parte di Israele.

Incontrando a New York la controparte Abdallah Bou Habib per uno scambio di opinioni sulla situazione in Medio Oriente, il ministro degli Esteri Wang Yi ha detto che la Cina "presta molta attenzione agli sviluppi nella regione, in particolare alla recente esplosione di apparecchiature di comunicazione in Libano, e si oppone con fermezza agli attacchi indiscriminati contro i civili", ha riferito un resoconto della diplomazia di Pechino. La Cina sostiene il Libano "nella tutela di sovranità e sicurezza".



