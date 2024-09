La British Airways si unisce alle decisioni di altri vettori aerei europei e sospende i suoi voli da e per Israele sullo sfondo dell'escalation del conflitto in Libano, andato a sommarsi a quello in atto da quasi un anno nella Striscia di Gaza palestinese. Lo stop, fa sapere la compagnia di bandiera britannica, è destinato a restare in vigore almeno fino a giovedì compreso.



