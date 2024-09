Massima autorità sciita Iraq,fermare aggressione al Libano

Il grande ayatollah Ali Sistani, massima autorità religiosa sciita in Iraq e nel mondo, chiede di "fermare l'aggressione" al Libano: ha invitato a "fare tutti gli sforzi possibili per fermare la barbara aggressione" contro il Libano. Evocando in un comunicato "i giorni difficili che sta attraversando il popolo libanese, sempre più esposto alla brutale aggressione di Israele", l'ayatollah Ali Sistani invita a "esercitare tutti gli sforzi possibili". Secondo una dichiarazione sul suo sito web, invita "i credenti" a "contribuire ad alleviare le sofferenze" dei libanesi e "a rispondere ai loro bisogni umanitari".



