Gaza: raid di Israele su una scuola in centro Striscia, 3 morti

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno bombardato questa notte un complesso scolastico del campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza.

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che nel raid almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, e che la scuola 'Khaled bin Al-Walid' bersagliata era stata riconvertita in un centro per sfollati.

Da parte loro le Idf affermano che elicotteri israeliani hanno colpito terroristi di Hamas in un centro di comando del movimento islamista che era stato incorporato nell'ex scuola, "utilizza per pianificare e portare a termine attacchi" contro lo Stato ebraico. Le forze armate israeliani sottolineano di aver adottato "molte misure" per mitigare i danni ai civili nell'attacco. "Hamas viola sistematicamente il diritto internazionale sfruttando brutalmente le istituzioni civili e la popolazione come scudo umano per attività terroristiche", aggiungono le Idf in un comunicato.

Secondo la Wafa, un'altra scuola è stata colpita anche ieri dalle forze israeliane: sarebbero sette le vittime del bombardamento sull'istituto 'Kafr Qasim' nel campo profughi di Al-Shati, nel nord di Gaza. Il bilancio nella Striscia dal 7 ottobre scorso è di almeno 41.431 morti e 95.818 feriti, secondo il Ministero della Sanità locale gestito da Hamas.



